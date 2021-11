Se ci fossero tracce di liquido pre-eiaculatorio ci sono rischi?…

Buonasera.

Ieri io e il mio ragazzo volevamo fare sesso e prima di iniziare ci siamo masturbati a vicenda, lui non aveva eiaculato ma so che c’è anche il liquido pre-eiaculatorio e ho paura che magari toccandosi con le mani gli sia finito sulle dita e di seguito ha penetrato con quelle dita me.

C’è rischio di gravidanza??? Saranno passati 2-3 minuti da quando si è toccato a quando poi ha toccato me.

Inoltre poi abbiamo provato ad avere un rapporto (con preservativo) che non si e concluso però perché sentivo dolore.

È possibile che se sulle sue mani ci fossero state tracce di liquido pre-eiaculatorio esse siano finite sul preservativo e di seguito nella mia vagina?

Sono molto ansiosa e paranoica riguardo a queste cose. Ho ovulato quasi una settimana fa e il ciclo dovrebbero arrivarmi il 27 o 28. C’è rischio???? Grazie per l’aiuto.

Sara, 20 anni

Cara Sara,

tecnicamente per quanto in letteratura il dibattito sia ancora aperto e controverso, da alcuni studi sembrerebbe che il liquido preseminale non contenga spermatozoi mobili capaci di fecondare ma manterebbe solo una funzione meccanica di lubrificare. Tendenzialmente il liquido tende a seccarsi rapidamente.

Non dovrebbero esserci quindi dei rischi significativi anche perchè ci sembra di capire che fossi fuori dal periodo fertile. Avere certezze assolute e un controllo su tutti i passaggi non è sempre possibile, soprattutto in una consulenza online. Potrebbe magari essere di maggiore rassicurazione confrontarti con la tua ginecologa che conoscendo meglio la tua storia anamnestica potrà darti delle risposte più individualizzate.

Il dolore durante il rapporto sessuale può avere delle cause fisiche, ossia essere dovuto a infezioni o malattie, ma non devono essere trascurate anche le motivazioni psicologiche. Molte donne non riescono a rilassarsi bene, durante il rapporto tendono comunque a mantenere un controllo e questo porta ad una scarsa lubrificazione.

Per vivere più serenamente la sfera intima potrebbe essere importante proteggere i rapporti dall’inizio in modo da evitare ansie e timori.

Un caro saluto!