I Måneskin infiammano gli AMAs: guarda la performance di “Beggin”

I Måneskin continuano a calcare i palchi americani più importanti. In smoking coordinati, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono esibiti agli American Music Awards, in programma ieri sera al Microsoft Theater di Los Angeles. I ragazzi hanno letteralmente infiammato la location cantando “Beggin”, brano che era anche candidato nella categoria “Favorite Trending Song”. Ad avere la meglio sui Måneskin, però, Meghan Thee Stallion che si è aggiudicata la statuetta con “Body”.

L’ESIBIZIONE DEI MÅNESKIN ↓

La serata

La rapper ha, poi, trionfato anche nelle categorie“Favorite Female Hip-Hop Artist” e “Favorite Hip-Hop Album” con “Good News”. Artisti dell’anno i BTS, Miglior Artista Maschile Ed Sheeran e Miglior Artista Femminile Taylor Swift. Il premio per Miglior Nuovo Artista è, invece, andato ad Olivia Rodrigo.

Tra i vincitori anche Cardi B, che ha presentato lo show e ha alzato la statuetta per la Miglior Canzone Hip-Hop (“Up”); The Weeknd e Doja Cat, rispettivamente i migliori artisti r&b maschile e femminile. Quest’ultima è stata premiata anche per il Miglior Album R&B (“Planet Her”).

