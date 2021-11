L’oki potrebbe causare problemi con la pillola se assunto 5 minuti prima?… 

Buongiorno,

prendo la pillola da più di un anno, intorno alle 18.30/19 tutti i giorni. Oggi, visto che ero fuori casa, l’ho presa alle 23.35 e pochi minuti prima avevo assunto metà bustina di oki a causa di un forte mal di testa (neanche 5 minuti prima). So che l’oki non interferisce, ma potrebbe causare problemi data la stretta vicinanza?

Io uso Klaira, ed ero all’ultima pillola rossa del blister. Grazie

Deborah

Cara Deborah,

è sempre preferibile non assumere più farmaci simultaneamente per evitare che ci sia un sovraccarico al metabolismo. Ma non vi è alcuna interazione specifica per cui puoi stare tranquilla. Per qualsiasi dubbio puoi contattare il tuo medico di base o il ginecologo di riferimento che conoscendo meglio la tua storia anamnestica potrà darti delle indicazioni più precise ed individualizzate.

Un caro saluto!