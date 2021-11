Ana Mena ha realizzato una versione spagnola di “Musica Leggerissima”

“Musica leggerissima” di Colapesce e DiMartino è decisamente una delle hit del 2021. Ora arriva in versione spagnola grazie ad Ana Mena. L’artista ha trasformato il testo del successo sanremese e ne ha fatto un brano completamente in spagnolo. Il singolo diventà, così, “Música Ligéra”. Il brano sarà disponibile in digitale dalle ore 21 di giovedì 25 novembre e in rotazione radiofonica da venerdì 26. Per la prima volta dopo le collaborazioni con Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi, Ana Mena si lancia nel nostro Paese da solista.



Ecco la copertina del singolo ↓