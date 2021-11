Domenica In, Mara Venier cade dietro le quinte. Pierpaolo Pretelli le fa da angelo custode

Brutto incidente per Mara Venier che nell’ultima puntata di Domenica In, è caduta dietro le quinte durante una pausa pubblicitaria. La conduttrice ha preso una botta forte, facendosi male al piede e alla testa. La ‘zia’ d’Italia è caduta sbattendo la faccia e rompendo gli occhiali.

Pierpaolo Pretelli annuncia l’incidente di Mara Venier

Per fortuna, ad aiutarla c’era Pierpaolo Pretelli, presente in studio per condurre una nuova rubrica proprio con la Venier: “Mi trovo in una situazione strana, sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, speriamo che si risolva tutto al più presto. Nulla di grave, è scivolata ma ritorna presto”. Queste le parole di Pretelli finita la pubblicità. La preoccupazione però, è svanita solo quando la Venier è entrata in studio con le sue gambe. “Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia, va tutto bene Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali. Non me la sento di continuare, la botta è stata molto forte. Vai avanti tu Pierpaolo, ce la fai?”.

Il rientro in studio di Mara Venier

Poi però la conduttrice ha cambiato idea: “Se mi date uno sgabello, vado avanti con l’intervista. Io non mollo, mi devono abbattere”. Pierpaolo Pretelli è comunque rimasto accanto alla Venier, sorreggendola e pronto ad intervenire qualora fosse stato necessario. Poi ha chiuso la puntata senza la conduttrice.

In serata, sui social, la Venier ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini.