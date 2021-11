Un nuovo papà, il corto Disney che celebra la famiglia in ogni sua forma sulle note di Gregory Porter – VIDEO

È online il videoclip di Love Runs Deeper, la colonna sonora originale del cortometraggio Disney Un Nuovo Papà, parte della campagna di Natale Una Famiglia, Infinite Emozioni. L’emozionante video musicale è stato girato all’interno del magico Disneyland Paris e, tra parole e immagini, trasporta il pubblico nell’atmosfera natalizia che avvolgerà il parco fino al 9 gennaio 2022.

Love Runs Deeper è interpretata dalla star internazionale del jazz Gregory Porter, vincitore di due Grammy Award per il Miglior album Vocal Jazz. Il brano è scritto dal duo di Los Angeles PARKWILD e nell’interpretazione include anche la partecipazione di Cherise, membro dell’organizzazione Tomorrow’s Warriors, nata per sostenere la diversità e l’equità nell’ambito artistico attraverso la musica jazz.

“Le parole del brano sono davvero potenti e sottolineano che dietro qualsiasi cosa c’è l’Amore. Quando ho letto la prima riga del testo di Love Runs Deeper ‘Quando aprirai la porta/ io sarò lì con il cuore/ pieno di gioia’ (OV: When you open the door, I will be standing there, ndr) mi sono commosso per lo storytelling e per le emozioni trasmesse. In quel preciso momento ho capito di avere davvero il bisogno di essere coinvolto in questa campagna per supportare Make-A-Wish”, ha detto Gregory Porter.

Per ogni download di Love Runs Deeper effettuato entro il 31 dicembre da tutte le piattaforme digitali, il 100% del ricavato del prezzo di vendita sarà devoluto a Make-A-Wish International, per realizzare i sogni dei bambini e delle bambine, aiutandoli a sviluppare forza emotiva e fisica, utile per affrontare gravi malattie.

LOVE RUNS DEEPER, IL VIDEOCLIP

UN NUOVO PAPÀ, LA STORIA

Love Runs Deeper è la colonna sonora di Un Nuovo Papà, il magico cortometraggio per il Natale 2021, incentrato sull’unione familiare e sul potere della narrazione. Un Nuovo Papà è il sequel di Lola, il cortometraggio animato Disney lanciato a Natale 2020 e incentrato sulla celebrazione delle tradizioni familiari tramandate di generazione in generazione. Primo cortometraggio di Natale della divisione Disney Consumer Products, Lola è stato un vero e proprio successo di pubblico considerate le oltre 106 milioni visualizzazioni.

Il cortometraggio 2021 invece, Un Nuovo Papà, racconta la storia di Nicole, la nipotina ormai cresciuta di nonna Lola, e dei suoi due figli Max e Ella nel momento in cui Mike, il nuovo papà, si trasferisce nella loro casa. Al centro della storia c’è un libro di racconti molto speciale – un prezioso oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale. Il libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami familiari e la magia che si crea quando, leggendole insieme, le storie Disney e Pixar prendono vita dalle pagine e accendono l’immaginazione e la fantasia di tutta la famiglia.

Il pubblico vedrà la famiglia avventurarsi in un viaggio nelle emozioni mentre si divertono a far vivere le loro classiche tradizioni natalizie e, allo stesso tempo, creandone di nuove tutti insieme.

Il cortometraggio è stato prodotto e sviluppato dal team creativo interno Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios in Nuova Zelanda e i consulenti della POCC.