GF Vip, Francesca Cipriani si sposa. La proposta in diretta

Francesca Cipriani ha detto sì. La bionda inquilina del Grande Fratello Vip ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Alessandro, ieri sera durante la puntata. Grazie alla complicità delle donne della casa, il futuro marito ha fatto così la sua fatidica domanda.

“Conoscendolo piano piano, ho capito che era una persona buona, non violenta, ho capito che siamo due anime gemelle”, ha detto la Cipriani del fidanzato che, chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, ha raccontato anche della sua relazione violenta con un ex fidanzato: “Un uomo che diceva di amarmi, non mi amava perché mi alzava le mani, sono andata più volte in ospedale, io mi ribellavo, lui mi ricattava anche, veniva sotto casa, me lo trovavo ovunque, mi diceva che avevo bisogno d’aiuto. La mia famiglia è stata malissimo, si rendeva conto del periodo che stavo vivendo. L’ho denunciato, mi ricattava, diceva che aveva un video nostro. Dopo che una persona tocca il fondo così, può arrivare solo la felicità”.