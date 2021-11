Tg Diregiovani – Edizione del 23 novembre

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– IL ‘MADAME IN TOUR’ RINVIATO A MAGGIO 2022

Il ‘Madame in tour’, inizialmente previsto per dicembre 2021 sarà rinviato a maggio 2022. Dopo aver già registrato 5 sold out nelle città di Milano, Firenze, Torino e la prima delle due date previste all’Atlantico Live di Roma, per Madame si aggiungono due nuovi appuntamenti: il 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze e il 12 maggio all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster. Cambiano invece la venue e le date per il concerto di Napoli, previste inizialmente per il 9 e il 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica e spostate ora nell’unica data del 14 maggio 2022 al Teatro Palapartenope del capoluogo campano;

– JOHNNY DEPP E AMBER HEARD, IL DIVORZIO DIVENTA UNA DOCU-SERIE

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard diventa una docu-serie che andrà in onda su discovery+. ‘Johnny VS Amber’, questo il titolo dello show, proporrà entrambi i punti di vista delle due star coinvolte in questa difficile e lunga battaglia legale, caratterizzata da accuse reciproche di violenza. Nel racconto, ci saranno anche molte interviste agli avvocati della coppia e alle persone vicine ai due interpreti. La relazione tra Johnny Depp e Amber Heard è nata nel 2011 sul set di ‘The Rum Diary’. Il 3 febbraio 2015 i due sono convolati a nozze ma nel 2016, dopo solo 15 mesi di matrimonio, la Heard chiede il divorzio sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco. Nel 2017 l’attrice ottiene 7 milioni di dollari come buonuscita, sottolineando l’intenzione di devolvere il denaro ad alcune organizzazioni anti-violenza;

– MARCO MENGONI, A MILANO IL SUO DIPINTO DIVENTA UNA MAXI AFFISSIONE

La copertina del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni ‘Materia (Terra)’, in uscita il 3 dicembre, diventa un’opera unica dipinta dal cantautore per una maxi-affissione nel centro di Milano. Così, il progetto prende vita dalle mani di Mengoni che ha dipinto a olio su tela, seguendo la sua passione per la pittura e il disegno, la cover suo nuovo album con l’intento di rendere ancora più concreto, ‘materico’ e personale il suo lavoro discografico. Si tratta del primo di un percorso in tre album che serviranno a mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità;

– ‘HOW I MET YOUR FATHER’, SVELATA LA DATA DI USCITA DELLO SPIN-OFF

‘How I Met Your Father’ (‘E alla fine arriva papà’) ha una data di uscita. Ad rivelarla è stata il servizio di

streaming Hulu. Lo spin-off sequel della serie CBS (‘How I Met Your Mother’) ha come protagonista Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la ‘madre’ della sitcom. La nuova comedy è composta da 10 episodi e segue lo stile dell’amatissima e memorabile serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per 9 stagioni. ‘How I Met Your Father’ sarà disponibile dal 18 gennaio 2022 su Hulu. Probabilmente lo spinf-off debutterà in Italia su Disney+ all’interno della sezione Star;

– ANA MENA HA REALIZZATO UNA VERSIONE SPAGNOLA DI ‘MUSICA LEGGERISSIMA’

‘Musica leggerissima’ di Colapesce e DiMartino è decisamente una delle hit del 2021. Ora arriva in versione spagnola grazie ad Ana Mena. L’artista ha trasformato il testo del successo sanremese e ne ha fatto un brano completamente in spagnolo. Il singolo diventà, così, ‘Música Ligéra’. Il brano sarà disponibile in digitale dalle ore 21 di giovedì 25 novembre e in rotazione radiofonica da venerdì 26. Per la prima volta dopo le collaborazioni con Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi, Ana Mena si lancia nel nostro Paese da solista.