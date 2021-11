Hailey Baldwin compie 25 anni. Da Justin Bieber una dedica piena di amore

In molti non avrebbero scommesso sul loro matrimonio eppure, contro tutte le malelingue, a tre anni dal matrimonio Hailey Baldwin e Justin Bieber sono più innamorati che mai. L’ultima prova del loro amore risale a ieri, 22 novembre, giorno del 25esimo compleanno di Hailey. Per l’occasione l’interprete di ‘Ghost’ ha dedicato alla moglie un post molto romantico accompagnato da alcuni scatti di loro due.

“Alla mia festeggiata. Il mio cuore appartiene a te, i miei occhi appartengono a te, le mie labbra appartengono a te. Sono tuo e sono così fortunato. Sei il mio per sempre. La mia vita non aveva senso fino a quando non sei diventata mia moglie. Non smetterò mai di amarti, stringerti e proteggerti. Sei la mia regina e farò di tutto per farti sentire una regina. Ti amo fino alla fine del mondo e oltre”.

Nelle 10 foto pubblicate da Justin Bieber, anche uno scatto di loro due elegantissimi e pronti a festeggiare la meglio la serata.