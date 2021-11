GF Vip 6, Katia Ricciarelli attacca Miriana: “Cogl**na, la prenderei a sberle”

Ancora ripercussioni dopo la puntata dello scorso lunedì del Grande Fratello Vip 6. La nomination di Miriana a Katia Ricciarelli ha acceso il fuoco nella casa, creando una frattura tra le due che ormai sembra irrimediabile.

Il soprano non ha preso bene la votazione fatta dalla Trevisan, rinfacciandole di essere stata bugiarda e traditrice.

Ma la lite è continuata anche dopo il post-puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✿。* ☆:*Lucrezia *:.☆*。✿ (@grandesorella_)

Nella giornata di ieri, le due parti non si sono rivolte parola, ma non sono mancati commenti piuttosto forti di Katia, che sfogandosi con gli altri inquilini, non ha nascosto il suo risentimento contro Miriana.

“Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti che si fa quella cogl**na insieme a Clarissa. La odio”, ha affermato parlando con Davide nel corso della serata di ieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live-noncelaGnugno (@livenoncescoop)

Prima ancora aveva usato parole forti anche in altre occasioni. Si chiariranno o il rapporto è ormai compromesso?