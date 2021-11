Giulia Stabile ricorda la semifinale di Amici 20: “Mi stavo sentendo male”

Dopo la vittoria di Amici 20, prosegue a gonfie vele la carriera di Giulia Stabile. Nel corpo di ballo dei professionisti del talent, Maria De Filippi l’ha voluta con sé anche nel programma del sabato sera di Canale 5, ‘Tu sì que vales’, al fianco di Belen Rodriguez.

Un percorso ricco di soddisfazioni, iniziato proprio nella scuola di Amici.

La partecipazione nel talent non solo ha fatto conoscere ed apprezzare Giulia al pubblico, ma è stata anche un’esperienza di crescita per la ballerina, che su Instagram ha ricordato uno dei momenti più emozionanti del suo percorso. Era la semifinale di Amici 20 e Giulia si esibiva sulle note di “Amandoti” nella versione di Gianna Nannini.

“#throwback al giorno della semifinale.. Io con un attacco d’ansia, ma forse una delle prime volte che sono riuscita a gestire quelle ansie e trasformarle in emozioni da inserire nell’esibizione.❤️

Anche se mi stavo letteralmente sentendo male ahah pagherei oro per tornare a quel momento lì anche solo per 10 minuti..”