GF Vip 6, entrano 4 ‘nuovi’ concorrenti nella casa: ecco chi sono

Dopo l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, sono pronti a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 quattro ‘nuovi’ concorrenti, non proprio ‘nuovi’ al Grande Fratello.

Come riportato dai rumors in precedenza, i prossimi inquilini saranno Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli, ai quali si dovrebbe aggiungere anche Ferdinando Giordano. A lanciare l’indiscrezione è Giuseppe Candela su Dagospia, che aggiunge anche la data del loro ingresso: lunedì 29 novembre.

Tutti e 4 i nuovi concorrenti non sono nuovi al Grande Fratello.

Ferdinando Giordano ha partecipato al Grande Fratello 11 (2010-2011), classificandosi secondo. Nella stessa edizione partecipò Biagio D’Anelli, che fu lasciato in diretta da Simona Salvemini (ex di Filippo Bisciglia) per un flirt nella casa con Guendalina Tavassi. Valeria Marini ha alle spalle ben due partecipazioni, quella al GF Vip 1 e al GF Vip 4. Più recente quella di Giacomo Urtis, tra i protagonisti del GF Vip 5.