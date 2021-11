Giulia Salemi conduce ‘Artisti del Panettone’ su Sky

Il programma più goloso della tv sta per tornare: a dicembre andrà in onda su Sky Uno la terza edizione di “Artisti del Panettone”.

Da Palazzo Castiglioni a Milano, il vincitore della scorsa edizione, il Maestro Vincenzo Santoro vestirà il ruolo di presidente di giuria.

Con lui una gradita new entry: sarà Giulia Salemi la conduttrice dello show, che oltre a guidare il pubblico alla scoperta delle creazioni dei mastri pasticceri, avrà il compito di fare “le stesse domande che i telespettatori farebbero da casa”.

L’appuntamento è per sabato 11 dicembre e sabato 18 dicembre, alle 18.00 su Sky Uno e in streaming su NOW.