Thanksgiving Day, oggi è il Giorno del Ringraziamento: tutte le curiosità

Oggi negli USA si celebra il Thanksgiving Day, una delle feste più sentite oltreoceano.

Il Giorno del Ringraziamento cade ogni ultimo giovedì di novembre, e viene festeggiato con pranzi tra amici e parenti e parate per le strade.

Ma cosa c’entra Jingle Bells col Ringraziamento? E perché si mangia il tacchino?

1. Giorno del Ringraziamento: le origini

Le origini delle celebrazioni del Ringraziamento risalgono al 1621.

E’ incerto quando i pellegrini tennero il primo festeggiamento, ma gli storici ritengono che la giornata sia stata probabilmente celebrata tra il 21 settembre e l’11 novembre nel 1621.

Quando 53 pellegrini si riunirono a Plymouth per celebrare la riuscita del loro primo raccolto nel Nuovo Mondo, invitarono 90 nativi americani Wampanoag a banchettare con loro.

Nel 1863 Abraham Lincoln proclamò l’ultimo giovedì di novembre come giornata nazionale del ringraziamento, rendendo ufficialmente la tradizione una vacanza annuale.

2. Perché si mangia il tacchino?



In realtà, il tacchino non era sul menù del primo Ringraziamento. Tra i piatti serviti vi erano cervi, mais, merluzzi, e altri pesci.

Tuttavia, il tacchino divenne gradualmente la portata principale grazie, in parte, a Sarah Josepha Hale, una scrittrice del 19° secolo.

Nel suo romanzo del 1827 “Northwood, A Tale of New England”, Hale parlò del menu ideale del Ringraziamento, dove un posto d’onore spettava al tacchino, considerandolo “un pasto signorile”.

Ogni anno il Presidente degli USA concede la “grazia” ad un tacchino, in un evento in diretta su tutte le televisioni del Paese.

3. Il tacchino simbolo degli USA

Benjamin Franklin voleva fosse il tacchino l’uccello ufficiale degli Stati Uniti, pensando fosse più americano dell’aquila e “più rispettabile”. Se si fosse realizzata la volontà di Franklin, oggi il simbolo degli USA sarebbe un tacchino…

4. Jingle Bells!

Quando fu composta nel 1857 da James Pierpoint, Jingle Bells aveva il titolo di “One Horse Open Sleigh”, ed era pensata per i bambini che festeggiavano il Ringraziamento.

Il successo fu tale che la canzone venne cantata di nuovo a Natale. Di lì in poi, il brano fu associato alla stagione natalizia.

Così due anni dopo, nel 1859, il titolo è stato ufficialmente cambiato in Jingle Bells, diventando il brano simbolo del Natale in tutto il mondo.

5. La parata annuale

Uno degli appuntamenti più importanti del Giorno del Ringraziamento, oltre alle tavolate con gli amici e il football, è senza dubbio la famosa parata dei grandi magazzini Macy’s a New York.

La prima “Thanksgiving Day Parade” ha avuto luogo nel 1914, quando i dipendenti di Macy’s, vestiti con vivaci costumi, cominciarono a marciare sulla 34esima strada.

Inizialmente si utilizzavano carri per la sfilata al posto dei palloncini, e la parata era caratterizzata da scimmie, orsi, cammelli ed elefanti presi in prestito dallo zoo di Central Park.

Fu chiamata originariamente Macy’s Christmas Parade, ma è stata rinominata Macy’s Thanksgiving Day Parade nel 1927.