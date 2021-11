Ho avuto un rapporto domenica con la mia ragazza…

Buongiorno,

ho avuto un rapporto domenica 21 NOVEMBRE con la mia ragazza oggi 25 NOVEMBRE. Doveva venirgli il ciclo.. MA ANCORA NULLA!!!!!!!! il rapporto non è stato usato la protezione ho rischio che la mia ragazza potesse essere incinta con COITO INTERROTTO???

Anonimo

Caro Anonimo,

da quanto ci scrivi tecnicamente la tua ragazza non si trovava nei giorni fertili quando avete avuto il rapporto a rischio. Di fatto come abbiamo sottolineato è in effetti un rapporto a rischio in quanto il coito interrotto non può essere considerato un metodo contraccettivo valido e sicuro. E’ veramente difficile avere il controllo totale sul proprio corpo durante il momento di massimo piacere. Detto ciò nell’eventualità che il ciclo tardasse ad arrivare potrebbe eseguire un test di gravidanza dopo 10/12 giorni il rapporto. Per le prossime volte sottolineiamo l’importanza di utilizzare sempre un metodo contraccettivo valido, in questo modo potrete vivere con più serenità la vostra intimità e soprattutto evitare rischi inutili. Infine ricorda i cicli non sono tutti uguali, sbalzi ormonali, cambiamenti nello stile di vita, alimentari ma anche un periodo di ansia e stress possono influenzare la regolarità del ciclo.

Un caro saluto!