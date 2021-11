Sanremo 2022, Amadeus risponde ai rumors sulla conduzione di Alessia Marcuzzi

Nei giorni scorsi il settimanale Chi ha lanciato il gossip sulla possibile presenza di Alessia Marcuzzi come co-conduttrice per tre serate del prossimo Festival di Sanremo (1-5 febbraio 2022) al fianco di Amadeus, che torna al Teatro Ariston per la terza volta.

“Ama”, in queste ore, ha risposto ai rumors sulla Marcuzzi in occasione della Milano Music Week, che lo ha visto tra gli ospiti. “Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors. Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili e liste in cui 3-4 sono giusti e altri 10 sbagliati. Ma è giusto che sia così, Sanremo è questo e bisogna accettarlo. Magari tra i tanti rumors ti vengono in mente nomi che non avevi nemmeno ipotizzato”, ha detto Amadeus.