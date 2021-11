X Factor 2021, gIANMARIA presenta il suo inedito ‘Senza saliva’

Il quinto live di X Factor 2021 ha regalato tante emozioni e qualche lacrima. Due le eliminazioni della serata, che hanno decretato i 5 semifinalisti che si sfideranno il prossimo giovedì per un posto in finale.

Gli eliminati della puntata sono stati: Le Endrigo di Emma nella prima manche e Nika Paris di Mika nella seconda.

A passare il turno sono stati gIANMARIA per Emma, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e Baltimora per Hell Raton.

Nel frattempo, i ragazzi hanno potuto presentare i loro nuovi inediti. Tra questi, anche gIANMARIA, che ha confermato il suo talento cantautorale con il brano ‘Senza saliva’.

gIANMARIA ha scritto il testo del singolo, la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf.

“Senza saliva” di gIANMARIA – TESTO

Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa, oh no

Mi sanguina la mano dopo questa festa, oh no

Ma cosa cazzo urli in pubblico, non ti ci posso più portare

Ogni silenzio l’ho voluto, ti chiedo solo di farmi fare ma

Mi chiedi di non bere, ad un party in mezzo alla cenere

Privandomi di tutto ciò che non serve avaro

Bloccandomi sul parlare perché

Mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso

Ho sete e senza benzina resto a un incrocio fermo

Mi lasci a pensare che basti un po’ di assenza

Per trovare ciò che dire ma



Non ci parliamo, troppo rumore

Troppo rumore

In questa stanza piena, piena di coglioni

Vorrei solo parlarti ma ci sono

Troppe persone, troppo rumore

Troppo rumore

Ma non riesco a parlare, sbiascico da un ora

Perché mi hai lasciato per una volta ancora

Senza saliva

Senza saliva

Mai stato cosi soddisfatto tornando a casa, lo so

Non mi hai nemmeno chiesto quello che non volevi sentirti dire

E c’ho urlato in mezzo ad ogni tuo fiato spezzato

Senza saliva senza rispetto per l’altro

Giuro un istante poi mi scordo le promesse

Come a un marito a cui levi ogni suo interesse

Oltre una certezza, non abbiamo niente da perdere

Oltre a perderci di vista, di chi è la festa, ci hanno invitato anche se



Non ci parliamo, troppo rumore

Troppo rumore

In questa stanza piena piena di coglioni

Vorrei solo parlarti ma ci sono

Troppe persone, troppo rumore

Troppo rumore

Ma non riesco a parlare, sbiascico da un ora

Perché mi hai lasciato per una volta ancora

Senza saliva

Senza saliva

Senza saliva

Senza saliva