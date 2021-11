‘Rome is more’ lancia la rivisitazione del ‘Mercante in fiera’ per il Natale

Tra i grandi classici del periodo natalizio in famiglia o tra amici c’è senza dubbio la partita al ‘Mercante in fiera’, quel gioco dove tra scambi e contrattazioni ci si trasforma in veri e propri mercanti. Regole a parte, la variante 2021 appena annunciata da Rome is More è il ‘Romano in fiera’.

Il canale social creato da Carolina Venosi e noto per le esilaranti traduzioni in inglese delle tipiche espressioni dialettali in uso nella città eterna prosegue così la sua missione di divulgazione.

La rivisitazione è un omaggio alla romanità con quaranta opere illustrate da Valerio Paolucci: A lupa e er nasone, ma anche il Marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi e Er Cavaliere Nero ispirato al racconto comico di Gigi Proietti. Per non dimenticare Campo de’ Fiori, Castel Sant’Angelo e Francesco Totti, detto Er Pupone.

Tutte carte da barattare per arrivare alla vittoria.

Tra gli innumerevoli luoghi di cultura e i celebri piatti della tradizione gastronomica romanesca, il ‘Romano in fiera’ offre un’immagine dettagliata anche di quei personaggi folkloristici che la caratterizzano al giorno d’oggi come il Mago Guarda, fonte d’intrattenimento delle serate trasteverine e l’autista dell’autobus, che si districa nella giungla del traffico cittadino e che conduce i mezzi più criticati in assoluto: quelli pubblici.

“Da quando ho lanciato Rome is More ho sempre voluto far conoscere in modo non convenzionale, le bellezze di Roma e i suoi tratti peculiari- racconta Carolina Venosi- Il Natale in famiglia vuol dire ‘casa’ e spensieratezza, anche nei classici giochi che allietano le giornate festive. Il ‘Romano in fiera’ rimane sulla stessa linea ironica che adotto sui social: raccontare in maniera scherzosa lo straordinario patrimonio materiale ed immateriale che la città porta con sé da millenni”.

A produrre il ‘Romano in fiera’ in edizione limitata è l’azienda italiana Dal Negro, specializzata da sempre in carte da gioco. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione romana “Sanità di Frontiera” per il progetto RiCrea, volto a ridurre la povertà educativa in aree ad alto tasso di dispersione scolastica.

Il gioco si può acquistare sullo shop online e arriva in tutta Italia.