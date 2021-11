GF Vip 6, anticipazioni: entra Delia Duran, la moglie di Alex Belli

Sarà per un’ora, per una notte o come concorrente ufficiale? Lo sapremo solo stasera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, quando farà il suo ingresso nella casa Delia Duran.

L’entrata della moglie di Alex Belli, che ha trascorso l’ultima settimana in quarantena, era già stata spoilerata da Alfonso Signorini nella diretta dello scorso lunedì, e confermata oggi da Federica Panicucci a Mattino 5, lasciando anche un punto di domanda: quanto si fermerà?

Non mancherà un confronto con Alex Belli e Soleil Sorge, e da qualche rumors sembra che Delia sia sul piede di guerra…

Nel dubbio, una cosa è certa. Il suo ingresso stravolgerà gli equilibri nella casa.