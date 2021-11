Ed Sheeran canta con Casadilego la versione acustica di ‘Lego House’

Un sogno che si realizza per Casadilego. La vincitrice di X Factor 2020 è tornata sul palco del talent per un’occasione speciale: un duetto con Ed Sheeran.

I due artisti hanno regalato un momento emozionante nel quinto live dello show di Sky, con una performance sulle note di ‘Lego House’. Un brano molto importante per Casadilego: la cantante ha scelto il suo nome d’arte proprio in omaggio alla canzone.

Ma prima dell’esibizione sul palco, Ed Sheeran e Casadilego hanno provato ‘Lego House’ fuori dalle luci della ribalta, una versione acustica più intima ed incredibilmente emozionante.