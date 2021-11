Flavia Vento truffata da un finto Tom Cruise, ecco che cosa è successo

Flavia Vento è stata truffata da un finto Tom Cruise. Ma cosa è successo? La showgirl lo ha spiegato questa mattina a Mattino 5.

“Tutto è iniziato a maggio. Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account con il suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima solamente in chat“, ha raccontato Flavia Vento.

Dopo cinque mesi di chat su Whatsapp, la showgirl ha capito di essere stata truffata nel momento in cui le sono stati chiesti dei soldi da questo finto Tom Cruise.

“Ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava ‘dea’. Mi mandava delle canzoni d’amore stupende e avevamo tante cose in comune. Sono troppo ingenua e sensibile. Non potevo pensare che una persone fingesse così bene solo per soldi. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata”.