GF Vip, Confronto tra Delia Duran e Alex Belli. Soleil: “Siamo un bel triangolo” -VIDEO

Delia Duran, dopo sette giorni di isolamento, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare faccia a faccia Alex Belli. La modella si sente ferita per l’amicizia sempre più intima tra il marito e Soleil Sorge. Ma, stando alle parole dei due gieffini, tra loro ci sarebbe solo “chimica artistica“.

“Soffro e ho sofferto tanto per tutto quello che si è detto fuori da qui su di voi. Per te forse non è così, ma devi sapere che voi siete sotto una grande lente d’ingrandimento. Sono stata la prima a invitarti a fare questa esperienza per dimostrare a tutti l’artista che sei, però capisci che alcune cose sono troppo? Io sono qui perché voglio che tu mi spieghi il perché di questi comportamenti“, ha detto Delia mentre Alex era bloccato dal “freeze”.

Una volta sfreezzato, Alex è corso dalla moglie per abbracciarla. Le ha ripetuto più volte di non avere paura perché tra lui è Soleil c’è solo amicizia: “Io amo solo te, con Soleil non c’è nulla, fidati. La nostra è solo amicizia“, ha detto Belli.

Dopo un momento di tensione iniziale, Delia e Alex si abbandonano ad un bacio appassionante. In quel momento è entrata in Casa anche Soleil che ha provato a rassicurare Delia dopo gli scontri avuti con lei nelle scorse settimane: “Non devi aver paura il suo cuore è soltanto tuo“, ha detto l’influencer, che poi ha aggiunto: “Siamo un bel triangolo“.

