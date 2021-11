Amici 21, Tancredi presenta il suo nuovo singolo ‘Wah Wah’

Tancredi è tornato sul palco di Amici 21 per presentare il suo ultimo singolo ‘Wah Wah’. Il brano, in radio e negli store dal 26 novembre, anticipa il suo nuovo progetto musicale, in uscita nel 2022.

Il cantante tornerà live con due concerti: il 20 febbraio all’Orion di Roma e il 27 ai Magazzini Generali di Milano.

Wah Wah – TESTO

Il cielo è nero come le giacche di pelle

Semafori lampeggiano alle tre di notte

Vestito troppo bene per stare in quartiere

E corrono per non perdere l’ultimo treno

Bottiglie di vetro, pacchetti di 100’s

Buttati per terra come foglie d’autunno

Ed eravamo in duecento ma vedevo solo te

Sono col 2%, vorrei solo chiamarti

Mi fai fare “wah, wah”, mi fai dire: “Wah, wah” come Jimi Hendrix

Mi fai farе “wah, wah”, mi fai dire

Wah, wah

Mi sembri diversa quando rеsti con me

Wah, wah

Mi sento un coglione quando parlo con te, eh

Wah, wah

Sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre, eh

Wah wah

L’unico motivo per cui mi piace settembre

Musica di sottofondo, giriamo come vagabondi

Qualcuno non si è accorto che c’è un temporale

Faremo un’altra volta il bagno a mezzanotte

Corro dieci chilometri, non so dive abiti

Ma so come fare delle figure pessime

Magari mi salvi, magari mi calmi

Magari sei il problema che scaccia tutti gli altri

Mi fai fare “wah, wah”, mi fai dire: “Wah, wah” come Jimi Hendrix

Mi fai fare “wah, wah”, mi fai dire

Wah, wah

Mi sembri diversa quando resti con me

Wah, wah

Mi sento un coglione quando parlo con te, eh

Wah, wah

Sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre, eh

Wah wah

L’unico motivo per cui mi piace settembre

Mi fai fare “wah, wah”, mi fai dire: “Wah, wah”

Mi fai fare wah wah, mi fai dire

[Ritornello]

Wah, wah

Mi sembri diversa quando resti con me

Wah, wah

Mi sento un coglione quando parlo con te, eh

Wah, wah

Sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre, eh

Wah wah

L’unico motivo per cui mi piace settembre

Wah, wah, wah, wah

Wah, wah, wah, wah

Wah, wah, wah, wah