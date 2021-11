Cina, a 11 mesi va sullo snowboard: la piccola Yuji è una star del web

Deve ancora compiere un anno e non sa camminare, ma sa dominare la neve sul suo piccolo snowboard come una vera campionessa. Yuji Wang ha solo 11 mesi e grazie al suo talento è diventata una star del web in Cina.

Tuta, casco, occhiali e scarponi: la piccola, soprannominata Beibei, scivola giù da piccole pendenze con assoluta destrezza.

I genitori di Yugi hanno raccontato di averla portata per la prima volta sulla neve qualche settimana fa e di averle fatto provare la tavola da sci. Una volta messi gli scarponi, la piccola è riuscita a stare in equilibrio.

“L’abbiamo sistemata e ci siamo resi conto che poteva reggersi in piedi“, ha raccontato la mamma Fan Xueyin. “Poi l’abbiamo portata su una leggera pendenza e l’abbiamo guardata scivolare giù, accovacciata sulla tavola da sola”.