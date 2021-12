Can Yaman in prima serata su Canale 5: ecco quando arriva ‘Viola come il mare’

Il giorno che aspettavano i fan di Can Yaman è arrivato. Da oggi arriva in tutte le librerie “Sembra strano anche a me”, il libro in cui l’attore turco si mette a nudo e racconta se stesso dall’infanzia fino al successo esploso negli utlimi anni. Quello del libro però, non è l’unico evento importante della giornata. Oggi il nuovo numero in edicola di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ contiene l’intervista esclusiva a Yaman

Can Yaman in prima serata con ‘Viola come il mare’

Tra quattro mesi Can Yaman sarà il protagonista della prima serata di Canale 5. L’attore turco insieme alla collega Francesca Chillemi saranno gli attori principali di ‘Viola come il mare’, la fiction targata Lux Vide che andrà in onda a marzo. Stando ai primi rumors, la nuova serie sarà trasmessa il venerdì sera. A quanto pare infatti, Mediaset avrebbe deciso di cambiare i palinsesti spostando le fiction dal mercoledi al venerdì sera. Sempre secondo indiscrezioni poi, Can Yaman tornerà a fare visita a Maria De Filippi nella nuova edizione di ‘C’è Posta per Te’ al via dal prossimo 8 gennaio.