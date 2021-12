Fudasca, Alfa e Tredici Pietro cantano ‘Lentiggini’. Il video ispirato alla dolce vita romana

E’ fuori da oggi il video di ‘Lentiggini’ (Epic/Sony Music Italy), singolo firmato da Fudasca con Alfa e Tredici Pietro. Il brano anticipa il primo progetto del producer e talentuoso songwriter.

Il videoclip, diretto da Bruno Nogarotto, è ambientato nella città di Roma, tra le cui meraviglie, da Piazza del Popolo a Fontana di Trevi, passeggia spensierata una giovane ragazza dagli occhi verdi. La fotografia e le inquadrature restituiscono appieno l’immaginario iconico dei vecchi film all’italiana di Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Federico Fellini e Nino Manfredi, a cui si ispira la musica dello stesso Fudasca. “Lentiggini” è infatti un brano dal sapore romantico e nostalgico, con cui l’artista fa emergere il mood che ha reso famosa l’Italia nel mondo: quello della dolce vita e del boom economico, della donna e dell’uomo italiano fiduciosi nel futuro, che prendono la vita con leggerezza, pur tenendo presente le difficoltà dei nostri giorni.

Con “Lentiggini” Fudasca esordisce nel mercato discografico italiano con un brano che fa da apripista al suo primo progetto interamente made in Italy. Dopo aver collaborato con artisti internazionali del panorama lo-fi e non solo, come Cavetown, Jay B, Powfu, Rxseboy, Sody e molti altri, l’artista affida a sé stesso il compito di sdoganare in modo definitivo il lo-fi in Italia e affermarlo come genere mainstream.