Uomini e Donne, Andrea Nicole ha scelto: ecco chi

Ieri, 30 novembre, durante la registrazione di Uomini e Donne la tronista Andrea Nicole avrebbe fatto la sua scelta, che sarebbe ricaduta su Ciprian Aftim. A stupire Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e il pubblico non sarebbe stata l’uscita dal programma con il 29enne ma il modo in cui si è svolta la vicenda, come hanno anticipato alcuni spettatori che hanno assistito alla registrazione.

Andrea Nicole e Ciprian si sarebbero presentati in studio insieme, dopo aver violato le regole del programma di Canale 5: lui la sera prima sarebbe andato a casa della tronista e avrebbero passato la notte insieme senza avvertire la redazione. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie gli opinionisti che gli avrebbero detto “disonesti” e “fasulli“. Gianni e Tina non avrebbero escluso che i due potrebbero essersi visti anche altre volte senza segnalare nulla al programma. In studio, malumori anche da parte di Alessandro, l’altro corteggiatore, che avrebbe attaccato la coppia. La persona più delusa, però, sarebbe Maria De Filippi, che ha puntato molto su Andrea Nicole.