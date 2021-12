Spencer, Kristen Stewart è Lady Diana nel primo trailer in italiano – VIDEO

Sale l’attesa per l’arrivo al cinema di Spencer, il biopic di Pablo Larraín con Kristen Stewart, nel ruolo di Lady Diana, presentato in Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

SPENCER, LA STORIA

Larrain, dopo aver trasformato Natalie Portman nella first lady Jacqueline Kennedy in Jackie, ha dato alla Stewart la tiara da principessa per raccontare le complicazioni di un weekend nei primi Anni 90 quando Diana, già madre di William e Harry, decise che il suo matrimonio con il Principe Carlo non funzionava. La storia, scritta da Steven Knight, si svolge in tre giorni, in una delle sue ultime vacanze natalizie nella House of Windsor a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale britannica.

SPENCER, IL CAST

Accanto alla Stewart ci sono Jack Farthing (Poldark) nel ruolo del principe Carlo, Timothy Spall, in quello del Maggiore Alistar Gregory, Sally Hawkins, in quello di Maggie, e Sean Harris in quello di Darren.

SPENCER, QUANDO ESCE

Spencer arriva il 20 gennaio solo al cinema, distribuito da 01 Distribution.

SPENCER, IL TRAILER IN ITALIANO