Amici 21, LDA ed Elena sempre più vicini. Sarà un ritorno di fiamma?

Nella casetta di Amici continuano a sbocciare nuovi amori. L’ultimo, anche se non ancora ufficiale, sembra essere quello tra LDA ed Elena, entrata dopo aver vinto la sfida con Andrea. I due ragazzi si conoscevano già fuori dalla scuola e tra i due era già in corso una frequentazione interrotta bruscamente da LDA. Stando a quanto trapelato in puntata, i due alunni si sarebbero conosciuti ai provini del talent. Da li la frequentazione, durante la quale l’interprete di ‘Quello che fa male’ ha scritto anche un inedito alla ragazza. Poi la rottura.

LDA e Elena, complicità in casetta

La questione rimasta in sospeso tra LDA ed Elena, sembra ora essere ripartita, complice anche l’obbligo dei ragazzi di dover condividere lo stesso tetto. Il figlio di Gigi D’Alessio sembra aver preso bene l’entrata nel talent della compagna e non perde occasione per aiutarla e dimostrargli la sua vicinanza. Ed Elena apprezza. I due hanno anche chiarito la loro precedente situazione e dalle immagini trasmesse dalla casetta sembra andare tutto a gonfie vele. Anzi di più. Che non siano proprio loro la prossima coppia di Amici 21? Certo è che anche qui Maria De Filippi ci ha messo lo zampino. E’ stata proprio la conduttrice in puntata a chiedere ad Elena “Sei fidanzata?” e lei che ha risposto di no. “E tu sei fidanzato?”, ha chiesto poi la De Filippi a Luca che rispondendo di no è scoppiato a ridere.