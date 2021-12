X Factor 2021, anticipazioni: i duetti della semifinale

Riflettori puntati sulla semifinale di X Factor 2021. Il sesto live vedrà i cinque talenti rimasti in gara sfidarsi a colpi di musica per un posto nella finalissima, in programma su Sky Uno il 9 dicembre.

La puntata di questa sera vedrà gIANMARIA per Emma, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e Baltimora per Hell Raton impegnati in due esibizioni ciascuno: le cover e i duetti.

Ecco le assegnazioni della semifinale di X Factor 2021

Duetti:

gIANMARIA – Spaccacuore con Samuele Bersani

Erio – Amare con La Rappresentante di Lista

Bengala Fire – Del tempo che passa la felicità con Motta

Fellow – I Won’t Complain con Benjamin Clementine

Baltimora – Resistenza con Fulminacci

Cover:

gIANMARIA – Alexander Platz di Milva

Erio – Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

Bengala Fire – Sunny Afternoon/Chelsea Dagger di The Kinks/The Fratellis

Fellow – Dog Days Are Over di Florence + The Machine

Baltimora – Altrove di Morgan