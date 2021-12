La Casa di Carta, su Netflix arriva il remake coreano

Dopo l’annuncio dello spin-off su Berlino (in arrivo nel 2023), su Netflix arriverà prossimamente il remake coreano de La Casa di Carta. Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama e sul cast. Certo è che i personaggi saranno gli stessi della versione originale e che i temi – resistenza, lotta politica e riscatto – ma ambientati in Corea del Sud.

Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.



From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L