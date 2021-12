Dormire nella casa di ‘Mamma ho perso l’aereo’? Ora si può

Chi non ha visto almeno una volta ‘Mamma ho perso l’aereo’? I fan più sfegatati del cult, ora potranno soggiornare nella casa originale del film e sentirsi un pò Kevin McCallister. Così, mentre i proprietari saranno via per le vacanze di Natale, quattro ospiti avranno l’opportunità di tornare bambini e rivivere le loro scene preferite del capolavoro natalizio. Ad accoglierli sarà un host d’eccezione: il fratello maggiore di Kevin, Buzz McCallister, pronto ad aprire le porte della casa della sua famiglia a Chicago per celebrare l’uscita di ‘Home Sweet Home Alone’, sequel del film disponibile in streaming su Disney+.

“Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico”, dice Buzz “ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia – e anche la mia pizza! – durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!”.

Cosa fare durante il soggiorno

Il soggiorno sarà prenotabile per una sola notte, quella del 12 dicembre, da un massimo di quattro ospiti al costo simbolico di 25$ (tasse e diritti esclusi). Durante il soggiorno gli ospiti potranno: vivere la magica atmosfera natalizia di casa McCallister, con luci e albero di Natale addobbato; Disporre un’infinità di trappole esplosive; Spruzzarsi il dopobarba e urlare a squarciagola davanti allo specchio; Avere accesso a tantissimi must degli anni ‘90, tra cui la migliore pizza di Chicago e una cena a lume di candela a base di Kraft Macaroni & Cheese riscaldati al microonde; Ammirare con i propri occhi una vera tarantola; Guardare il nuovissimo film di Natale Home Sweet Home Alone; Ricevere in regalo la casa di Home Alone realizzata da LEGO.

Come prenotare?

In onore dell’apertura della casa di ‘Mamma, ho perso l’aereo’, per la prima volta, Airbnb effettuerà una donazione una tantum all’ospedale pediatrico La Rabida di Chicago, che si occupa di migliorare la qualità della vita di tutti i piccoli pazienti con condizioni complesse, disabilità e malattie croniche. Coloro che desiderano trascorrere la notte a casa McCallister dovranno rispettare le regole del soggiorno, che richiedono una rigida aderenza alle linee guida locali per il COVID-19. Anche lo staff presente rispetterà tassativamente il regolamento statale e federale, nonché le pratiche di sicurezza COVID-19 di Airbnb, che includono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e il rispetto del protocollo di pulizia avanzato in cinque fasi. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio da e per Chicago. Le prenotazioni per casa McCallister apriranno martedì 7 dicembre alle ore 13:00 su www.airbnb.com/homealone.