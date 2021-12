La Casa di Carta 5, Enrique Arce e Belén Cuesta: “Oggi si fa rivoluzione dal divano”

Abbiamo incontrato Belén Cuesta ed Enrique Arce, rispettivamente gli interpreti di Manila e Arturito, sui tetti di Roma, in occasione dell’uscita de La Casa di Carta 5: Volume 2, dal 3 dicembre su Netflix. Gli ultimi cinque episodi della serie spagnola dei record sveleranno il destino del Professore e della sua banda. Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita. Questo non è un addio. La rapina è arrivata alla fine ma la storia di Berlino continua. Nel 2023 debutterà su Netflix lo spin-off sull’affascinante ladro dal sorriso irresistibile, interpretato da Pedro Alonso.

LA CASA DI CARTA 5, IL TRAILER DEL VOLUME 2