‘Il mio nome è leggenda’, Matilda De Angelis racconta i personaggi che hanno ispirato i grandi miti

S’intitola ‘Il mio nome è leggenda’, il nuovo programma targato Sky Arte presentato da Matilda De Angelis, in arrivo dal 7 dicembre sulla piattaforma. La serie, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell’immaginario collettivo contemporaneo.

In ogni puntata sarà raccontata la vita di persone realmente esistite e di come si siano trasformate in fonti d’ispirazione per i nostri miti. A chi si è ispirato George Lucas quando ha creato Indiana Jones? E Mary Shelley dove ha tratto ispirazione per la figura del dottor Frankenstein? Matilda De Angelis racconterà questo viaggio e, con un sottile gioco meta-cinematografico, l’origine di questi ‘miti d’oggi’, che saranno approfonditi dagli interventi del mass-mediologo Roberto Grandi.

‘Il mio nome è leggenda’ è una serie in 6 puntate ideata e realizzata da Bottega Finzioni in onda in prima serata su Sky Arte a partire dal 7 dicembre, disponibile anche on demand e in streaming su NOW .

I PROTAGONISTI DELLE PUNTATE

_ Frankenstein – Giovanni Aldini – 7 dicembre 2021

_ Betty Boop – Helen Kane – 7 dicembre 2021

_ Zorro – Joaquin Murrieta – 14 dicembre 2021

_ Pippi Calzelunghe – Astrid Lindgren – 21 dicembre 2021

_ Indiana Jones – Giovanni Battista Belzoni – 28 dicembre 2021

_ Dracula – Conte Vlad III di Valacchia – 4 gennaio 2022