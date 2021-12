X Factor 2021, Maneskin superospiti della finale insieme ai Coldplay

La semifinale di X Factor 2021 è stata ‘animata’ da non poche sorprese, come l’eliminazione di Erio. E non solo. Dopo un anno di successi e di riconoscimenti a livello planetario tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale i Maneskin. Inoltre, in finale superospiti internazionali la band dei record dei Coldplay, che tornano dopo la loro partecipazione nel 2015, annunciata alla partenza dei live di X Factor.

La finale andrà in onda il prossimo 9 dicembre – su Sky e in streaming su Now – in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. A contendersi la vittoria gIANMARIA, Fellow, Baltimora e i Bengala Fire.