Festival di Sanremo, stasera al Tg1 Amadeus annuncia i nomi dei Big

La macchina del Festival di Sanremo è pronta a rimettersi in moto. Questa sera, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino, Amadeus svelerà i nomi dei 22 ‘Big’ in gara alla 72° edizione.

Un annuncio inatteso quello di oggi, inizialmente previsto per la finale di Sanremo Giovani il prossimo 15 dicembre. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Amadeus avrebbe deciso di svelare prima i nomi perché contrariato dalle indiscrezioni e dagli scoop lanciati in settimana dalle altre testate giornalistiche. In attesa dell’ufficialità, ecco gli artisti trapelati finora:

I nomi dei ‘Big’ svelati

Emma

Elisa

Boomdabash

Rettore con Ditonellapiaga

Aka 7even

Tecla con Alfa

Rkomi

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Ariete

Orchestraccia

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Il Tre

Gianni Morandi