Gf Vip, Manuel chiude con Lulù: “Non cercare baci e abbracci siamo mondi diversi”

Brutta serata quella di ieri per Lulù Selassié. La ‘princess’ ha ricevuto un definitivo due di picche da Manuel Bortuzzo, che non condividendo molti comportamenti della ragazza ha deciso di chiudere ogni rapporto con lei, scegliendo di nominarla nuovamente. “E’ l’unica persona che in questi giorni mi ha fatto stare male”, ha detto il nuotatore.

Colpita dalla decisione di Bortuzzo, Lulù non è riuscita a trattenere le lacrime. La ragazza ha spiegato poi di “essere ferita e di non aspettarsi la nomination”. Aggiungendo: “Io non ti voterò mai” ma Bortuzzo risponde categorico: “Fai male”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Manuel nomina Lulù, lei ci rimane male<br>Pt. 1<a href=”https://twitter.com/hashtag/GFvip?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#GFvip</a> <a href=”https://t.co/YFgY4V6bLr”>pic.twitter.com/YFgY4V6bLr</a></p>— Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) <a href=”https://twitter.com/lightbluepower/status/1466934628128804864?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 4, 2021</a></blockquote>

A votare Lulù è stato anche Aldo Montano, spiegando che Manuel Bortuzzo ad ogni discussione con Lulù ha passato “3-4 giorni di febbre alta”.

Aldo nomina Lulù perché ‘.. manuel ha passato febbre, ogni discussione, problemi e ad ogni discussione si è fatto 3/4 giorni di febbre’

MAH se sta così male perché non esce dalla casa che è un comodino e ci fa un favore a tutti ?#gfvip pic.twitter.com/xQVQ4UcPq1 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 4, 2021

Ad infastidire Manuel Bortuzzo sono stati alcuni atteggiamenti di Lulù. A differenza sua infatti, la ragazza è più istintiva in certe occasioni e a lui questo non piace. Ecco cosa è successo ad esempio ieri sera durante la diretta

I caratteri di Lulù e Maria non sono così compatibili… semplice conflitto generazionale, oppure un attacco diretto tra personalità molto forti all’interno della Casa? #GFVIP pic.twitter.com/TCkd7kd0zL — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021