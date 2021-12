Morbius, la scena della trasformazione mozzafiato di Jared Leto – VIDEO

Dopo svariati rinvii a causa del Covid, Morbius finalmente debutta al cinema. Il film – prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia – segue la storia del Dr. Michael Morbius, interpretato da Jared Leto: uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel.

Oggi Sony Pictures ha rilasciato la scena dal film in cui vediamo la trasformazione mozzafiato (anzi da brividi) di Leto nel vampiro vivente. Prima di poterlo finalmente ammirare nel ruolo di Morbius, l’attore arriva al cinema il 16 dicembre in House of Gucci di Ridley Scott, in cui interpreta Paolo Gucci.

MORBIUS, LA SCENA ESCLUSIVA DAL FILM

MORBIUS, LA STORIA

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

MORBIUS, IL CAST

Dietro la macchina da presa c’è Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro, Life: Non oltrepassare il limite), mentre ad affiancare Leto nel cast ci sono Adria Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Al Madrigal, Charlie Shotwell e Michael Keaton (nel ruolo dell’Avvoltoio, che avevamo già visto in Spider-Man: Homecoming).

MORBIUS, QUANDO ESCE

Morbius arriva il 3 febbraio #soloalcinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

MORBIUS, IL TRAILER

MORBIUS, IL POSTER