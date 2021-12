Irina Shayk e Bradley Cooper verso il ritorno di fiamma?

Gli amori tra le star di Hollywood destano da sempre molta curiosità. E’ quello che sta succedendo per la storia di Irina Shayk e Bradley Cooper. La modella russa era tra gli ospiti dell’anteprima di Nightmare Alley per supportare l’attore ed ex compagno, tra i protagonisti del film. La presenza della top model sul red carpet, ha acceso nei fan la speranza di un ritorno di fiamma. D’altronde, in un’intervista a Et Online, lo stesso Copper ha definito l’arrivo di Irina “davvero speciale”.

Bradley Cooper couldn’t help but smile after ex Irina Shayk’s surprise appearance at his #NightmareAlley premiere. pic.twitter.com/wQBxaBMrO6 — Entertainment Tonight (@etnow) December 2, 2021

Stando ai rumors in circolazione tra gli ex sarebbe tornata una grande intesa. I due sono genitori della piccola Lea de Seine, che ora ha 4 anni. La relazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper è durata dal 2015 al 2019, anno in cui la modella ha rotto con l’attore. La separazione pare sia stata causata da un flirt tra Cooper e Lady Gaga, all’epoca protagonisti del film di successo ‘A star is born’ e sempre smentito dallo stesso attore. In questi due anni di silenzio, i rapporti tra la Shayk e Cooper sarebbero comunque rimasti cordiali anche per il bene della figlia ma negli ultimi tempi sembra ci sia stato un riavvicinamento più importante.