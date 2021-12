Charlie Cox sarà Daredevil (di nuovo), parola di Kevin Feige

Daredevil sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe. Ad interpretarlo sarà di nuovo Charlie Cox. A confermare la notizia, attesa e sperato, è stato Kevin Feige (presidente Marvel Studios). “Se dovessi vedere Daredevil nelle uscite imminenti, a interpretarlo sarebbe ancora Charlie Cox. Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo resta da capire”, ha dichiarato Feige.

Inoltre, si fanno sempre più insistenti i rumors sulla possibile apparizione di Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre al cinema, grazie al Multiverso. Ma su questo nessuna conferma da parte di Marvel e Sony. E c’è un motivo. L’attore, per sviare alle insistenti risposte, ha detto di non voler svelare nulla per non rovinare le sorprese che Marvel ha in serbo per tutti i fan. “Se ci fosse una possibilità che io torni in futuro, non voglio dire qualcosa che potrebbe potenzialmente compromettere quelle possibilità perché i dirigenti di Marvel vedono e sentono quello che dico. Mi piace vedere quanto siano appassionati i fan e mi sento molto, molto, molto commosso all’idea che molti di loro siano intervenuti e abbiano fatto sentire la loro voce chiedendo che io tornassi”.