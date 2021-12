Uomini e Donne, è finita tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati. I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno raccontato la rottura sui loro profili social. Lui ha pubblicato un video, lei un post per mettere a tacere malelingue e rumors non veri. Secondo le loro dichiarazioni, la rottura ci sarebbe stata a seguito di incomprensioni dovute a un’incompatibilità caratteriale. Entrambi avrebbero tentato di salvare la storia, ma senza risultati positivi.

Ecco le parole di Matteo e Noemi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Fioravanti (@fioravantimatteo9)