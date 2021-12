Nel bugiardino non viene riportato nulla riguardo al sovradosaggio…

Grazie della risposta, cercheró di tenere a bada la mia ansia da domani stesso, me lo devo. Vorrei peró dei chiarimenti in merito all’efficacia della pillola: potrebbe quindi venire meno l’efficacia della pillola assumendo più compresse del dovuto? Ci tengo peró a dire che anche in precedenza capitava che ci fossero degli episodi di sovradosaggio, e non ci sono mai stati dei problemi. Non mi ero mai posta il problema poichè nel bugiardino non viene riportato nulla riguardo a questo e pensavo che la copertura fosse intatta al 100%. Mi confermate che posso stare tranquilla e che non corro rischi con la contraccezione?

Ho letto in un sito internet che se per qualche giorno si prendono più compresse e poi si passa ad un dosaggio normale (1 compressa) potrebbero esserci dei problemi poichè si abbassa il dosaggio. È vero questo? Sapete dirmi qualcosa in merito? Mi chiedo quindi se da domani che inizieró a prenderne solamente una al giorno come devo fare, ci saranno dei problemi di contraccezione o posso stare tranquilla che sono coperta lo stesso? Grazie

Ali

Cara Ali,

come ti abbiamo specifico nella mail precedente, tu non hai preso una pillola in più random, ma è un sovradosaggio sistematico e ripetuto nel tempo. Per questo è importante che tu possa confrontarti con il tuo ginecologo che conoscendo la tua storia anamnestica, può eventualmente approfondire con altri analisi per monitorare possibili effetti o interazioni. In linea generale potrebbero non esserci specifiche interazioni sulla contraccezione, ma il carico ormonale introdotto su un lungo periodo non è quantificabile in una consulenza online. Ogni caso deve essere valutato nella sua individualità.

Cerca di limitare questa assunzione molteplice e di seguire le modalità di assunzioni.

Un caro saluto!