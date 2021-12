And Just Like That…, rilasciate le nuove immagini del nuovo capitolo di Sex and the City

Mancano due giorni all’attesissimo nuovo capitolo della rivoluzionaria serie tv Sex and the City del produttore esecutivo Michael Patrick King, dal titolo And Just Like That…

AND JUST LIKE THAT…, LA STORIA

I dieci episodi del revival affrontano i problemi legati alla maturità e alla vita delle protagoniste, che hanno raggiunto i 50 anni. Anche la pandemia fa parte della trama. Tema inevitabile perché “è stato qui l’epicentro per gli Stati Uniti dopo la primavera scorsa“, ha detto Parker, e i personaggi della serie hanno un rapporto molto stretto con New York, la vivono appieno di giorno e di notte – come si vede nella serie originale – quindi il Covid ha limitato la loro relazione profonda con la città.

AND JUST LIKE THAT…, IL CAST

Presenti nel cast, oltre a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (rispettivamente Charlotte e Miranda), Chirs Noth, per tutti Mr. Big, l’amore della vita di Carrie con il quale è convolata a nozze nel primo film, mentre nel secondo si è trovata ad affrontare la monotonia del matrimonio, inciampando in un incidente di percorso, dovuto per l’appunto al ritorno in scena dell’ex fidanzato Aidan. E ancora, torneranno Aidan Shaw (il commerciante di mobili, seconda storia sentimentale per importanza della protagonista Carrie Bradshaw, che verrà interpretato nuovamente da John Corbett), Mario Cantone che riprenderà il ruolo di Anthony Marentino (l’amico di Charlotte York), David Eigenberg di Steve Brady (il marito di Miranda Hobbes) e Evan Hanlder di Harry Goldenblatt (marito di Charlotte). E ci sarà anche Willie Garson nel ruolo Stanford Blatch (l’amico del cuore di Carrie Bradshaw), quest’ultimo scomparso qualche settimana fa dopo una lunga malattia lasciando un grande vuoto negli amici e colleghi. Inoltre, come già noto non ci sarà la spregiudicata Samantha Jones, personaggio iconico e tra i più amati della serie, interpretata da Kim Cattrall.

Tra le new entry nel cast c’è Sara Ramirez, per tutti la dottoressa Callie Torres di Grey’s Anatomy, che interpreta Che Diaz. Sarà un personaggio di genere non binario, dal pronome they/them in inglese, comico da stand-up, queer e che gestisce un podcast che vede la partecipazione di Carrie.

AND JUST LIKE THAT…, QUANDO ESCE

I primi due episodi di And Just Like That…, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su Now dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.

AND JUST LIKE THAT…, LE NUOVE IMMAGINI