GF Vip, Alex Belli a Soleil: “Se non risolvo con Delia? Amen”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, Alex Belli ha avuto una leggera crisi e si è confessato con Soleil Sorge. La chimica e la passione tra i due è innegabile ma l’attore, secondo quanto detto ieri, sarebbe stato pronto ad uscire dal reality show se fosse entrata sua moglie Delia Duran per un confronto faccia a faccia.

“Se fosse venuta sul tappeto rosso io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Sto facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”. Parole che non hanno convinto Soleil: “Onestamente non capisco molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. Poi perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla“, ha detto l’influencer.