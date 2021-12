Natale 2021, non hai idee per i regali? Rimedia con un CD

Natale si avvicina e aumenta l’ansia da regali. Se ancora non avete idee potrebbe non essere tutto perduto. Non resta che armarsi di santa pazienza e andare a colpo sicuro comprando un CD. Noi abbiamo selezionato alcuni dei lavori che hanno connotato il 2021 tra cui scegliere.

Musica italiana

Per gli amanti della musica nostrana sono tante le opzioni. Dall’ultima fatica di Marco Mengoni, “Materia (Terra)”, uscita lo scorso 3 dicembre, a quella di Alessandra Amoroso che quest’anno è tornata con “Tutto Accade”. Parlando di ritorni, impossibile non citare quello di Michele Bravi con il suo “La geografia del buio” o quello di Ultimo con “Solo”. Da tenere in considerazione anche “Alma” di Gaia, secondo disco dell’artista, “Tribù urbana” di Ermal Meta e “My Mamma” de La Rappresentante di Lista. Poi gli Ep di sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy. I primi due omonimi, “Iride” del terzo e “Il cielo contromano” dell’ultimo. Ultimo ma non ultimo “Teatro d’ira Vol. I”, il disco dei Måneskin apprezzatissimo in tutto il mondo.

Rap Lovers

La lista per gli amanti del rap è ancora più lunga. Tra i possibili acquisti: “Taxi driver” di Rkomi, “Noi, loro, gli altri” di Marracash, “Disumano” di Fedez, “Bromance” di Mecna e CoCo, “Flop” di Salmo e il primo disco omonimo di Madame. In uscita anche i nuovi di Guè Pequeno e Briga, “Gvesvs” e “Lunga vita”. A metà strada tra cantautorato e rap Coez con “Volare” e i Coma Cose con “Nostralgia”.

Musica d’oltreoceano

Per gli esterofili, non mancano le proposte. Una su tutte il grande ritorno di Adele, sulle piattaforme dopo sei anni di assenza con “30”. Quest’anno è, però, stato anche l’anno di Ed Sheeran con “Equals” e dei Coldplay con “Music of the Spheres”. Tra le uscite più interessanti, poi, “Donda” di Kanye West e “Montero” di Lil Nas X. Tra le opzioni anche “Certified lover boy” di Drake, “Friends that break your heart” di James Blake e “Red (Taylor’s version)” di Taylor Swift.