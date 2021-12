Le donne e la luna: un legame per comprendere il ciclo femminile

Le fasi lunari: luna nuova, luna crescente, luna piena e luna calante, coincidono con le fasi del ciclo mestruale, e proprio come la luna impiega all’incirca 28 giorni per fare un giro completo attorno alla terra, anche il ciclo mestruale è di approssimativamente 28 giorni.

Anticamente, il ritmo naturale di ogni donna era avere il ciclo mestruale durante il periodo di luna nuova ed ovulare durante quello di luna piena, oggi invece, con tanta luce artificiale, è più difficile vivere in funzione della luce naturale. La luce artificiale, infatti, potrebbe influire sul ritmo naturale femminile e confondere la sensibilità e il ritmo biologico, causando cicli irregolari e facendo sì che la mestruazioni si presentino durante il periodo di luna piena o un’altra fase lunare che non corrisponda alla luna nuova.

Sono stati individuati anche gli archetipi associati alle fasi lunari, e conoscerli potrebbe essere utile per avere consapevolezza e vivere al meglio ogni fase a livello fisico, psicologico e creativo.

Durante la fase delle mestruazioni che va dal primo al sesto giorno del ciclo mestruale, nella donna sembrerebbe risvegliarsi l’archetipo della Strega o Anziana associato alla Luna nera/nuova. Si tratta di un periodo di ritiro e di riposo che porta con sé energia di tipo riflessivo, nel quale l’interiorità e la dimensione del sogno e dell’intuizione sono più forti rispetto alla razionalità e le emozioni affiorano facilmente.

Durante la fase preovulatoria che va dal sesto al tredicesimo giorno del ciclo mestruale, subentrerebbe invece l’archetipo della Vergine, associato alla fase della Luna crescente, un periodo di rinascita, di energia nuova e di entusiasmo in cui la donna si sente forte e autosufficiente.

Nella fase ovulatoria che va dal quattordicesimo al sedicesimo giorno del ciclo, si presenterebbe l’archetipo della Madre, associato alla Luna piena. Questo è il periodo in cui la donna sente la spinta a fare dono di sé, del proprio amore e delle proprie qualità. È un momento in cui forza ed energia sono alte ma, diversamente che per la Vergine in cui l’energia è dinamica ed egocentrica, per la Madre tale energia è radiante e rivolta all’esterno.

Nella fase premestruale infine, che va dal sedicesimo al ventottesimo giorno, arriverebbe l’archetipo dell’Incantatrice, associato alla Luna calante. Questo è un periodo caratterizzato dal ritiro graduale delle energie fisiche e del pensiero intellettuale e dal rilascio delle energie creative e dei pensieri intuitivi. Le energie della donna iniziano piano piano ad alterarsi e se nella fase della Vergine l’energia era tutta orientata verso l’esterno, ora l’energia si orienta verso l’interno, infatti forza fisica e resistenza si riducono e la donna può diventare più irrequieta.

In sintesi possiamo affermare che questo cammino di conoscenza e comprensione della natura ciclica femminile, può promuovere l’auto-conoscenza, la femminilità e la felicità, elementi importanti per il processo dello sviluppo personale di ogni donna.

Lo sapevi che:

La radice della parola “mestruazioni” è “mens” ,ossia la stessa per luna, mese e misurazione, e quindi la prima misura del tempo; infatti prima dell’avvento del calendario Gregoriano (quello attualmente in uso), i mesi erano di 28 giorni come il ciclo lunare e come la durata media del ciclo mestruale.

Secondo diverse teorie, il sesso di un bambino ed il suo concepimento sono strettamente legati alle fasi lunari. Infatti, queste ultime, così come influenzano le maree, sembrerebbero entrare in gioco anche nella casualità della scelta maschio-femmina. Se il concepimento è avvenuto in fase di luna crescente dovrebbe arrivare un maschio, se in fase di luna calante, una femmina.

Dubbi e domande:

Lucia, 17 anni

Ho letto che siccome c’è la luna piena stasera il ciclo mestruale potrebbe anticiparsi…

Le fasi lunari….