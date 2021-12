GF Vip 6, i concorrenti che abbandonano la casa il 13 dicembre

Stanno per volgere al termine i primi tre mesi del Grande Fratello Vip 6 e, sulla carta, anche la scadenza contrattuale degli inquilini. Il 13 dicembre, infatti, è la data in cui il reality show di Canale 5 sarebbe dovuto concludersi ufficialmente. Come ormai risaputo, però, grazie ai buoni ascolti Mediaset ha deciso di prolungare la durata del programma fino al 14 marzo, facendolo diventare il GF più lungo di sempre.

Sebbene la comunicazione ufficiale non sia avvenuta, i concorrenti sono consapevoli del prolungamento, e dovranno decidere se proseguire la loro esperienza nella casa o tornare alle loro vite.

La maggior parte è decisa a continuare, altri sono indecisi, ma sembra che qualcuno abbia preso la decisione definitiva.

Tre sono i concorrenti sicuri di voler lasciare il reality: Aldo Montano, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo.

C’è ancora tempo per la parola decisiva, ma almeno per il momento, le loro intenzioni sono chiare.

In dubbio, invece, restano Alex Belli, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Francesca Cipriani e Davide Silvestri.

C’è da dire che nessuno dei concorrenti sa che il prolungamento non sarà di 1 ma di ben 3 mesi. Una durata che potrebbe far propendere molte più persone per l’abbandono.