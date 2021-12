Dominio Pubblico, al via la nona edizione. Chiamati a raccolta 100 artisti per il 2022

Teatro, musica, danza ma anche arti digitali e visive e ancora cinema, circo e performance urbane: sono queste le aree di interesse di Dominio Pubblico, Festival vetrina e contenitore tra i più interessanti del panorama nazionale che accende i riflettori sui talenti under 25. Con la vocazione di dare spazio e voce alla creatività della Generazione Z, il ‘team DP’ torna puntualissimo anche questo dicembre con il bando che chiama a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che andranno in scena nell’estate del 2022 negli spazi del Teatro India e dello Spazio Rossellini di Roma per la nona edizione del Festival. Per partecipare c’è tempo fino al 31 gennaio 2022, tutti i dettagli per performer e compagnie sono sul sito dominiopubblicoteatro.it.

Da Dominio Pubblico l’invito a misurarsi con un tempo che non dà risposte né certezze

“Noi viviamo in un eterno e inutile presente” canta nel suo nuovo album Eugenio Saletti in arte Sale, romano 23enne programmato nella sesta edizione del Festival e vincitore quest’anno del bando Lazio Sound. E con un gioco di parole che richiama il testo del cantautore, la squadra DP lancia con l’hashtag #NoPresent la call all”Eterno inutile bando’: “Illusorio strumento no present da cui tutto (o quasi) il mondo culturale continua a dipendere per sopravvivere, senza garanzie future. Perché- denuncia la crew Dominio Pubblico sui social- è esattamente questa la condizione in cui oggi, specie dopo l’arrivo della pandemia, si trovano tutti i ragazzi e le ragazze della Generazione Zeta: con lo sguardo costantemente rivolto ad un futuro #fuorifuoco, immobilizzata in un presente #sottovuoto”. La nona edizione del Festival sarà dunque un invito, rivolto a un’intera comunità artistica Under 25, a misurarsi con un tempo che non dà risposte né certezze: soltanto ‘un vuoto che non sa di niente’ per citare ancora Sale.

Com’è nato Dominio Pubblico

Dominio Pubblico nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio di Roma e viene riconosciuto nel 2015 come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/ formazione del pubblico dal Ministero della Cultura. Nel tempo sono entrati a far parte della direzione artistica gli under 30 delle edizioni passate, dando esempio di concreto co-working artistico e gestionale. Sotto la direzione di Tiziano Panici, oggi, Dominio Pubblico può contare su una comunità di oltre 800 ragazzi – artisti che danno nuova linfa al progetto. Sostengono il progetto il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, il Comune di Roma – Roma Culture e il Municipio VIII. Dominio Pubblico è un progetto di rete che si fonda sulla collaborazione e sulla condivisione di idee. Per questo motivo ogni anno si estende il network delle realtà con cui collabora, stringendo accordi con importanti partner nazionali e internazionali per quel che riguarda il teatro e le arti emergenti. Diregiovani è media partner del Festival.