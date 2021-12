Video |Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nel nuovo singolo di Ultimo ‘Supereroi’

“Sono molto contento perché è un ‘emozione diversa e perché non ho mai scritto una canzone per il cinema. E’ una canzone che ho scritto due anni fa quando Paolo Genovese mi ha fatto vedere la storia del film che mi è piaciuta molto”. Sono queste le parole che Ultimo ha usato per presentare ai fan il nuovo singolo ‘Supereroi’. Il brano è contenuto nell’ultimo disco ‘Solo’ e sarà disponibile da domani.

La canzone è anche la colonna sonora del film ‘Supereroi’, diretto da Paolo Genovese (che ha diretto anche il video del cantautore romano) con protagonisti Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, in sala dal 23 dicembre.

‘Supereroi’, il video

La foto con Ed Sheeran

Oltre all’annuncio del nuovo singolo, Ultimo in queste ore ha stuzzicato la curiosità dei fan anche con un post su Instagram. Nella foto pubblicata sul social ci sono lui e Ed Sheeran. Accanto la frase “Attenti a quei due”. Che ci siano nuove collaborazioni all’orizzonte?