GF Vip 6, scoppia il ‘cacca gate’: “Escrementi anche nel bidet”

Un nuovo ‘scandalo’ al Grande Fratello Vip 6. Dopo la farina, il pigiama e il bicchiere, il caso sulla bocca di tutto il web è il ‘cacca gate’.

Lo ha svelato nella notte Sophie a Valeria Marini, che durante una discussione sulle pulizie, ha rivelato un episodio sconcertante avvenuto nella casa.

Il ‘cacca gate’ al GF Vip 6

La scorsa notte Valeria Marini ha avuto una piccola discussione con Sophie, accusandola di non aiutare nelle pulizie di casa. Al centro del dibattito, il fatto che l’ex tronista non abbia lavato i piatti nonostante fosse il suo turno. In sua difesa, Sophie ha affermato di essere disordinata con le sue cose, ma di aver sempre dato una mano quando si trattava di riordinare casa e di essersi imbattuta in situazioni al limite dell’assurdo: “Ho trovato la cacca nel bidet e l’ho dovuta pulire io”. Ancora più sconcertante la risposta di Valeria Marini: “L’ho trovata anche io”.

Chi sarà il colpevole?